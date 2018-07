Marcelo Rebelo de Sousa espera “passos seguros” entre Portugal e Angola

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse estar terça-feira, 10 de julho, que espera que “os passos que sejam dados” nas relações bilaterais entre Angola e Portugal sejam “seguros”, já que “a expectativa é altíssima”.

Marcelo rebelo de Sousa falava à margem do EurAfrican Forum, organizado pelo Conselho da Diáspora, no Centro de Congressos do Estoril. Questionado sobre a visita oficial do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, a Portugal, depois do período de tensão diplomática entre os dois países, disse que se tratava de uma oportunidade para a diplomacia.

“Ttendo o Conselho da Diáspora convidado e o sr. ministro ter podido aceitar, isso significa que temos aqui o que eu considero é uma boa junção de várias formas de diplomacia: a clássica e uma diplomacia mais informal”, afirmou.