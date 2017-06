Marcelo Rebelo de Sousa defende Portugal livre da sujeição

“Independente do atraso, da ignorância, da pobreza, da injustiça, da dívida da sujeição. Livre da prepotência, da demagogia, do pensamento único, da xenofobia e do racismo”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu também o facto de se celebrar o dia de Camões, sendo assim “dia da nossa língua, da nossa educação, da nossa ciência, inovação, conhecimento, como que a dizer-nos que só seremos portadores de independência, da liberdade e de universalismo se juntarmos à cultura ancestral a antecipação do futuro”.

O presidente dedicou também no seu discurso uma palavra especial às comunidades portuguesas que se encontram espalhadas pelo mundo. Comunidades “desse outro Portugal que nos faz universais mas que devem estar mais presentes: nas nossas leis, nas nossas decisões coletivas, na nossa economia, mas sobretudo na nossa alma”.