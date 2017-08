Manuela Ferreira Leite subscreve lista anti-Passos

Manuela Ferreira Leite tem-se revelado bastante crítica do desempenho do atual líder do PSD, Pedro Passos Coelho. A antiga líder do partido (posição que conseguiu ao bater, em 2008, o próprio Pedro Passos Coelho) foi mesmo vista ao lado de Rui Rio num jantar que juntou duas centenas de sociais-democratas de Lisboa para ouvirem aquele que será o provável adversário de Passos em 2018.

O mais recente exemplo do desagrado de Manuela Ferreira Leite surge âmbito da escolha da nova liderança do PSD no distrito de Lisboa. Na lista que os críticos de Passos apresentam esta sexta-feira para concorrer à assembleia distrital laranja, o nome da antiga ministra das Finanças surge no primeiro lugar dos subscritores.

A lista é encabeçada por Nuno Morais Sarmento e vai bater-se apenas pela assembleia distrital, o que faz com que, para a liderança da distrital, exista apenas um candidato: Pedro Pinto, nome muito próximo de Passos Coelho. Quanto à assembleia, Nuno Morais Sarmento bater-se-á com a lista encabeçada por Marina Ferreira, ex-vereadora na Câmara Municipal de Lisboa.