Mais um tribunal contra proibição de militares transgéneros sugerida por Trump

Um tribunal federal de apelação em Washington rejeitou esta sexta-feira uma proposta da administração de Donald Trump no sentido de evitar que os militares norte-americanos aceitem recrutas transgéneros a partir de 1 de janeiro. Trata-se do segundo tribunal a emitir uma decisão sobre o tema esta semana.

Já são quatro os juízes federais no país a emitir ordens informais de bloqueio da proibição de Donald Trump. Segundo a Reuters, num pedido de seis páginas, o painel de três juízes do Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia disse que a administração “não mostrou uma forte hipótese de ter sucesso nos méritos do seu desafio”.

No final de julho, o presidente dos Estados Unidos da América informou através do Twitter que os transgéneros vão seriam admitidos no Exército norte-americano. O governante disse que estes profissionais não iriam ser aceites nas Forças Armadas, alegando os elevados “custos médicos” e o “transtorno”.

Pouco tempo depois, Donald Trump deu às Forças Armadas até março de 2018 para reverterem para uma política que proibisse os cidadãos transgéneros de se juntarem a esses ramos e que autorizasse a sua exoneração. Após o anúncio feito pelo presidente norte-americano, os militares canadianos responderam: “Damos as boas-vindas aos canadianos de todas as orientações sexuais e géneros. Junte-se a nós!”, declarou a conta oficial da Forças Armadas do Canadá (também) no Twitter.