Mais de metade das linhas de comboio está em mau estado

Quase 60% das vias férreas portuguesas estão em mau estado e a maioria dos troços aguarda por modernização há vários anos. Um relatório da Infraestruturas de Portugal (IP) mostra que os descarrilamentos dos últimos anos ocorreram em linhas a precisarem de intervenção e indica que o pior troço está entre Ovar e Gaia, noticia o jornal “Público”.

Todos os troços que aguardam por modernização estão classificados pela IP como medíocres e terá sido aí que os descarrilamentos dos últimos anos aconteceram. É o caso da linha da Beira Alta, que tem metade do seu percurso classificado como medíocre. Em conjunto com a linha do Douro, a linha da Beira Alta é responsável pelo maior número de ocorrência (65%).

Ainda assim, o pior troço é o que liga Ovar e Gaia e a IP destaca a necessidade de “intervenção urgente” na linha. O relatório, datado de maio de 2017, atribuiu-lhe a classificação de 1,9 (mau) numa escala de 1 a 8, considerando que “a vida útil dos ativos neste troço da Linha do Norte há muito que foi excedida e qualquer tipo de intervenção de manutenção produz efeitos pouco duradouros”.