Greve dos professores: mais de 95% das reuniões às avaliações dos alunos não se realizaram

Mais de 95% das reuniões sobre as avaliações dos alunos não se realizaram, na segunda-feira, 18 de junho, primeiro dia de greve dos professores, garantiu o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.

Pouco antes do meio-dia, 92% das reuniões agendadas não se tinham realizado, sugerindo que as reuniões canceladas da parte da tarde em consequência da greve aumentaram.

O Ministério da Educação fez chegar às plataformas sindicais, através de ofício enviado pela Direcção-geral da Administração e Emprego público, uma solicitação de agendamento de reunião com vista a alcançar um acordo sobre os serviços mínimos para o prolongamento da greve, prevista entre 2 e 13 de julho, por considerar que “põe em causa necessidades sociais impreteríveis”, explicou Mário Nogueira.

O secretário-geral da Fenprof afirmou que “não foram convocados nem decretados serviços mínimos” para a greve que começou segunda-feira porque lhe foi dito por assessores do ministro da Educação que não estavam em causa necessidades sociais impreteríveis. E, tendo isso em conta, não percebe por que razão o governo pede agora a negociação de um acordo com vista ao estabelecimento de serviços mínimos para o prolongamento da greve, que começa no próximo dia 2 de julho.

Plataforma de denúncias

Para a greve, a Fenprof disponibilizou uma plataforma digital na sua página da internet onde os professores podem denunciar situações que ponham em causa o seu direito à greve. O Jornal Económico sabe que no primeiro dia de greve foram registadas mais de 10 ocorrências.

Um dos casos prendeu-se com professores que, motivados pela greve, não compareceram nas reuniões de avaliação, tendo-lhes sido comunicado que irão ser descontados um dia de salário em vez de uma hora ou do tempo que a reunião eventualmente durasse.