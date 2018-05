Mais condicionamento na ponte Vasco da Gama e na A5

O acesso da ponte Vasco da Gama e Praça José Queirós à A1 e à 2ª Circular será totalmente encerado a partir da meia-noite de hoje até às sete horas de amanhã, dia 29 de maio.

De acordo com um comunicado hoje publicado na imprensa, a Lusoponte, concessionária da ponte Vasco da Gama, explica que “os desvios alternativos estarão devidamente assinalados junto ao local mencionado.

Estes condicionamentos devem-se ao cumprimento do programa de manutenção de rotina para efetuar trabalho de repavimentação.

Também a A5 – Autoestrada da Costa do Estoril, entre Lisboa e Cascais vai ser alvo de vários condicionamentos de trânsito.

Segundo um comunicado da concessionária BCR – Brisa Concessão Rodoviária, a primeira intervenção será a partir das 21h30m de hoje, dia 28 de maio, e 05h30m de amanhã, com cortes na via esquerda entre os quilómetros 17 e 20, no sentido Lisboa/Cascais.

No mesmo intervalo horário, mas no sentido Cascais/Lisboa, haverá cortes das vias esquerda e central, entre os quilómetros 21 e 19.

Entre as 21h30m do dia 29 e as oito horas do dia 30, haverá um corte da via esquerda entre o quilómetro 17 e o quilómetro 20, no sentido Lisboa/Cascais.

Nesse mesmo período, no sentido Cascais/Lisboa, proceder-se-á ao corte da via esquerda dentre os quilómetros 21 e 19.

Por fim, entre as 21h30m do dia 30 de maio e as 05h30m dos dia 31, ocorrerá um corte da via esquerda, entre o quilómetro 17 e o quilómetro 20, no sentido Lisboa/Cascais.

No sentido Cascais/Lisboa, também nesse intervalo temporal, haverá um corte das vias esquerda e central, entre os quilómetros 21 e 19.