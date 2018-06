Maioria dos que fazem compras online prefere fazê-lo nos sites oficiais das marcas

A grande maioria dos consumidores portugueses preferem fazer compras online nos sites oficiais das marcas, em detrimento das restantes plataformas agregadoras. A conclusão é de um estudo do Observador Cetelem eCommerce 2018, que apontam a credibilidade associadas à marca e a perceção de menor risco de fraude como as principais razões para esta preferência.

O estudo revela que 81% dos consumidores recorrem aos sites das marcas, enquanto 56% admitem utilizar plataformas agregadoras – os marketplaces – como a Amazon ou o EBay. Outros sites como o OLX, Custo Justo ou Santdvirtual são utilizados por 24% dos inquiridos que fazem compras online. A Observador Cetelem eCommerce 2018 nota que, devido à preferência dos consumidores pelos sites das marcas, à uma crescente preocupação dos outros players com a satisfação do consumidor.

A maioria dos inquiridos indica que faz as suas compras em casa, mais concretamente 95%. Um terço dos inquiridos confessam fazer compras online durante o período laboral. As redes sociais e as compras a particulares são outras das formas utilizadas pelos consumidores para comprar artigos online. No entanto, apenas 9% dos consumidores afirmam que utilizam as redes sociais para a realização de compras na Internet.