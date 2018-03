Maior projeto de energia solar do mundo vai nascer na Arábia Saudita

O Vision Fund do SoftBank irá investir na criação do maior projecto de energia solar do mundo na Arábia Saudita.

Quando concluído, este projeto deverá ter capacidade para produzir até 200 gigawatts (GW) até 2030, afirmou o presidente-executivo da SoftBank, Masayoshi Son. O número é comparável à capacidade de energia nuclear total do mundo, cerca de 390 GW no final de 2016.

Ao investir em energia solar, a Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, poderá reduzir a quantidade de petróleo que usa actualmente para gerar energia. A medida ilustra o compromisso do governante saudita em transformar o status quo económico do país.