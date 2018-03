Madeira quer Política de Coesão que dê resposta às especificidades das Regiões Ultraperiféricas

A secretária regional do Turismo e da Cultura, Paula Cabaço, defendeu uma política de coesão que seja capaz de dar resposta às especificidades das Regiões Ultraperiféricas (RUP). Num encontro à margem do Comité das Regiões onde estiveram presentes os chefes de Estado e de Governo de França, Espanha, Portugal e representantes da RUP a governante alertou também para a importância de se manter os fundos comunitários para a Madeira, no pós 2020.

“Os meios e recursos afetos à Política de Coesão, no próximo período financeiro de programação devem, no mínimo, ser mantidos, assim como deverá ser mantida a atual abordagem, baseada na lógica das subvenções”, defendeu Paula Cabaço neste encontro à margem do Comité das Regiões.

Paula Cabaço disse ainda que a Região Autónoma espera, que desta negociação dos fundos, saia uma Política de Coesão “capaz de dar resposta” às especificidades das RUP salvaguardando o princípio da igualdade de oportunidades.