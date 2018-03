Madeira quer explorar turismo desportivo

A Madeira tem as condições ideaIs e deve explorar o setor do turismo desportivo, desafiou, esta segunda-feira, o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque pede uma optimização das infraestruturas e das condições climatéricas e dá como exemplo o trabalho “notável” da Associação de Natação da Madeira, lembrando que o turismo está em alta e que 2017 foi “o melhor ano de sempre” do setor, na Região, com mais de 400 milhões de proveitos gerais.

Albuquerque presidiu, esta manhã, à assinatura de um protocolo entre Associação de Natação da Madeira e a Secretária Regional do Turismo com vista à realização do Campeonato Nacional Juvenis, Juniores e Absolutos, a decorrer entre os dias 22 e 25 deste mês, e o Meeting de Natação da Madeira, que se realiza no próximo dia 26.