Madeira autoriza criação da área protegida da Ponta do Pargo

O conselho de governo da Madeira decidiu esta segunda-feira aprovar a criação da área protegida da Ponta do Pargo.

A área protegida da Ponta do Pargo vai incluir o Parque Natural Marinho da Ponta do Pargo, o Monumento Natural, a Paisagem Protegida e a Reserva Natural da Ponta do Pargo, que inclui toda a superfície terrestre desde a Ribeira do Tristão no Concelho do Porto Moniz ao Ribeiro Velho no Concelho da Calheta e, na parte marinha, toda a área entre a batimétrica dos 50 metros e os 10 metros acima da linha de costa.

O objectivo da criação desta área protegida, explica o Governo Regional, visa “a conservação da natureza, a promoção da defesa dos recursos naturais” bem como o desenvolvimento de actividades económicas onde se realça “o ecoturismo e o turismo de natureza”.