“Macaco de saltos altos”. Insulto a Michelle Obama gera polémica

A diretora da organização Clay County Development Corporation, Pamela Ramsey Taylor, está no centro da última polémica que envolve Michelle Obama. A responsável pela entidade sem fins lucrativos, sediada nos subúrbios de Charleston, escreveu no Facebook uma crítica à mulher do presidente dos EUA em funções: “Vai ser tão revigorante ter uma primeira-dama elegante, bonita, digna primeira-dama de volta à Casa Branca. Estou farta de ver um macaco de saltos altos”. O comentário depressa foi interpretado como um elogio à nova primeira-dama, Melania Trump, e uma crítica a Michelle Obama.

O episódio foi contado pelo “The Washington Post”, mas a publicação da responsável pela organização de Virgínia Ocidental foi entretanto eliminada. De acordo com o canal televisivo WSAZ, entre os comentários à publicação, estava um de Beverly Whaling, mayor da cidade de Clay: “Fizeste-me simplesmente ganhar o dia, Pam”, escreveu a responsável no post de Pamela Ramsey Taylor.

Os cibernautas não perderam tempo e reagiram, criando uma petição na Internet a pedir que as duas se afastassem das suas funções governativas e de gestão. O objetivo é atingir as 90 mil assinaturas e, apenas esta terça-feira, já conta com mais de 85 mil.