M5E e centro-direita dividem presidência das duas câmaras italianas

Itália começou a nova legislatura com um acordo entre uma coligação da extrema-direira e do centro-direita (a Lega e a Forza Italia) e o partido mais votado nas eleições, o Movimento 5 Estrelas (M5E), para dividirem entre a presidência das duas câmaras do sistema: a Câmara dos Deputados e o Senado.

Roberto Fico, do M5S, e Maria Elisabetta Casellati, da Forza Italia e do círculo próximo de Silvio Berlusconi, serão respetivamente os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, que assim será pela primeira vez dirigido por uma mulher – que são o segundo e o terceiro cargos do Estado.

Os analistas convergem na evidência de que este acordo pode revelar muito sobre o próximo governo de Itália – num cenário saído das eleições ganhas por uma pequena margem pelo M5E, com o segundo lugar algo surpreendente da Lega. Berlusconi foi arredado para o terceiro lugar e o Partido Democrático ficou em quarto.