Luz Saúde comunica à CMVM nomeação de novo administrador chinês

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Luz Saúde informa que, “na sequência da renúncia apresentada em 30 de maio de 2018 por Tucson Dunn II ao cargo de vogal do Conselho de Administração”, o órgão, na sua reunião de 21 de junho de 2018, “deliberou proceder à cooptação do senhor Wei Zhang para o cargo de vogal do Conselho de Administração, a qual será submetida a ratificação na próxima assembleia-geral da Sociedade”.

O novo administrador “não é titular de ações da Luz Saúde”, indica a empresa. Desde outubro de 2016 que Wei Zhang exercia as funções de administrador financeiro adjunto do grupo Fosun e vice-presidente e administrador financeiro (CFO) da Health Holdings. No ano passado, o lucro da empresa que detém o Hospital da Luz recuou 2%, face a 2016, para 17 milhões de euros.