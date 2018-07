Lufthansa: erro informático obriga a recontagem de milhas em milhares de passagens aéreas

A companhia aérea alemã Lufthansa vai ter de voltar a calcular as milhas de milhares de passagens aéreas devido a um erro de software que afeta especialmente grandes clientes, nomeadamente as empresas.

A companhia aérea alemã informou que sabe do erro informático dos computadores desde o início de junho e que quer corrigi-lo antes do final deste mês.

Como compensação, a Lufthansa oferece aos passageiros as milhas do programa Miles & More para cada voo, que são acumuladas e podem ser trocadas por voos ou prémios. No entanto, em março passado, a empresa fez alterações nas condições estabelecidas para conceder as milhas, que agora dependem da fatura e não da distância do voo.