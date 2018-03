Lucro líquido da Mercadona cai 49% para 322 milhões de euros em 2017

A Mercadona registou um lucro líquido de 322 milhões de euros em 2017, o que corresponde a menos 49% do que no ano anterior, devido à aposta dos acionistas no investimento na transformação da empresa a longo prazo.

À margem da apresentação de resultados, em Valência, a cadeia de supermercados espanhola destacou o avanço dos projetos no mercado nacional – abertura do Centro de Coinovação de Matosinhos – e anunciou a construção do Bloco Logístico da Póvoa de Varzim e os quatro supermercados que vão abrir na região do Grande Porto, em 2019.

“Estamos a trabalhar a longo prazo e comprometidos com a consolidação de um projeto de transformação disruptiva no qual o esforço das pessoas é central. Alcançar isso requer convicção e o grande mérito está no esforço das 84.000 pessoas da Mercadona e dos fornecedores especialistas para garantir todos os dias a satisfação do “Chefe”, nossos clientes”, afirmou o presidente da Mercadona, Juan Roig.