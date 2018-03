Lucro da Altice Portugal cai 1,8% para 536 milhões de euros no quarto trimestre de 2017

O lucro total da Altice em Portugal caiu 1,8% para 536 milhões de euros, no quarto trimestre de 2017, face ao período homólogo. Segundo dados divulgados pela empresa francesa detentora da MEO, após o fecho do mercado, as receitas foram penalizadas pela entrada em vigor de nova regulação.

As contas da Altice indicam que, excluindo o impacto regulatório, o lucro teria caído 1,1%. Sobre a MEO, a Altice refere que o negócio B2B “continuou a melhorar, tendo reportado crescimento positivo dos lucros [de 0,7% na comparação homóloga] pela primeira vez em vários anos”.

“A receita grossista diminuiu 6,8% no acumulado do quarto trimestre, principalmente devido a outros operadoras portugueses continuarem a substituir as linhas de acesso de cobre e circuitos arrendados da MEO pelas suas próprias infraestrutura de fibra, bem como devido a um declínio do mercado em chamadas relacionadas a concursos de TV”, refere o comunicado.