A rainha Isabel II completa esta segunda-feira 65 anos no trono do Reino Unido, tornando-se a primeira monarca inglesa a alcançar o Jubileu de Safira. Aos 90 anos, a rainha além de ter o reinado mais longo da história da monaquia no Reino Unido é também a governante há mais tempo no trono em todo o mundo.

Embora o Palácio de Buckingham não realize nenhuma cerimónia pública, uma vez que a rainha não comemora o acontecimento por ter sido a morte permatura do pai que permitiu que subisse ao trono, o país comemorará o marco histórico.

Está prevista a tradicional salva de 41 tiros de canhão, disparada no centro de Londres e uma atuação da banda real da artilharia. Serão ainda postas em circulação vários selos e moedas comemorativas.

Também a imagem oficial escolhida para promover e assinalar o dia foi criada de propósito para assinalar o dia. À fotografia captada em 2014 pelo fotógrafo David Bailey, onde a rainha aparece um vestido adornado com várias pedras preciosas, a Casa Real aplicou o colar de 16 safiras adornadas por diamantes, que Isabel II terá recebido do pai, Jorge VI, como presente de casamento. O presente torna-se ainda mais simbólico agora que celebra o 65º aniversário à frente do reino — a safira é a gema que representa a data.