Londres vai deixar bancos europeus operarem normalmente depois do Brexit

O banco central do Reino Unido vai deixar os bancos europeus operarem normalmente depois do Brexit, apurou a BBC junto de fontes do governo e do setor bancário. O Banco de Inglaterra irá permitir que os bancos da União Europeia continuem a vender os seus serviços sem que tenham de criar outras subsidiárias mais caras após a saída do país do bloco.

O Banco de Inglaterra publica a abordagem para à futura supervisão dos bancos estrangeiros às 13 horas de hoje. Caso a decisão se confirme, segundo a notícia que está a ser avançada esta quarta-feira, os bancos europeus que oferecem serviços no país não vão enfrentar novos obstáculos para operar em Londres.

Mais de uma centena de instituições bancárias com agências no Reino Unido têm sede em outros países europeus. Neste momento operam no local sob as regras de “passaporte” da comunidade única, mas esta regulamentação terá de terminar assim que o divórcio for oficializado, em março de 2019. Porém, cerca de 50 instituições financeiras já levaram a cabo consultas junto do Banco Central Europeu no sentido de aferirem sobre a possibilidade de transferir a sua sede do Reino Unido para a União Europeia.