Lisboa recebe o 21º Africa Energy Fórum em 2019 com o apoio do Governo

O Ministério da Economia e o Portugal Energia, propriedade da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC) – portal de informação pública, institucional e gratuito, sobre o setor dos combustíveis em Portugal – são os anfitriões do 21º Africa Energy Forum que vai decorrer em Lisboa de 11 a 14 de junho 2019 (envolve 50 países e cerca de 5.000 pessoas).

O último fórum Africa Energy Forum está decorrer esta semana nas Maurícias, e reúne representantes governamentais, investidores financeiros e empresas do setor energético, com o apoio do Banco Mundial.

O Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches foi receber a passagem de testemunho para organização do eventual anual que será no próximo ano na capital portuguesa.