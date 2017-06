Lisboa “oferece mais condições” para sediar agência do Medicamento

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, referiu que Lisboa é “a localização que oferece mais condições”, bem como “mais vantagens comparativas”, conforme apontam os “estudos que realizámos” e a “ponderação que fizemos das nossas vantagens face aos concorrentes”.

Augusto Santos Silva salienta, no entanto, que isto “não significa qualquer depreciação das qualidades do Porto e da importância do cluster da saúde” que existe na cidade e arredores, na sequência das diversas críticas pelos vários autarcas do Porto, sobre Portugal candidatar apenas Lisboa, colocando em causa a decisão tomada pelo Governo, em abril.

Em consequência da decisão do Reino Unido sair da União Europeia (UE), a Agência Europeia do Medicamento procura uma nova morada e Portugal foi um dos 20 Estados-membros europeus a apresentar candidatura com a intenção de instalar a sede em Lisboa. A decisão será tomada em dezembro, pela UE.