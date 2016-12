Lisboa e Europa em queda, Monte dei Paschi cai 12%

À excepção do DAX alemão, que valorizou 0,03% para 11.468,64 pontos toda a Europa fechou com perdas.

O PSI 20 não foi excepção e fechou nos 4.646,34 pontos (-0,25%) com oito acções em queda e 10 em alta, mas sendo que as quedas foram mais expressivas do que as subidas. A maior queda coube ao BCP (-2,26%) que fechou nos 1,1142 euros, a acompanhar o desaire da banca em Espanha.

Os títulos da banca espanhola caíram depois de ter sido conhecida a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre as cláusulas “suelo”. Isto vai implicar que os bancos espanhóis devolvam aos seus clientes as taxas cobradas indevidamente antes de maio de 2013. Em causa está cláusulas que os bancos espanhóis incluiram na maioria dos contratos de empréstimo hipotecário para colocar uma taxa de juro mínima no cliente, impedindo-os de beneficiarem da queda das taxas Euribor para valores próximos de zero. O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que há retroatividade na decisão.

O índice europeu Stoxx 600 caiu 0,21%, e o EuroStoxx 50 fechou nos 3.270,75 pontos (-0,26%).

Em Itália, o Monte dei Paschi afundou 12,08% após notícias que o colocam cada vez mais perto do resgate. A recapitalização privada do histórico banco italiano falhou e o Parlamento italiano já deu autorização ao Estado para se endividar em 20 mil milhões para recapitalizar os seus bancos. A resolução pode impor perdas aos depositantes e aos investidores que compraram dívida a retalho.

A condicionar o desempenho da bolsa lisboeta esteve ainda a Galp. A petrolífera cedeu 0,35% para 14,105 euros, numa sessão de quedas no petróleo, numa altura em que o Brent está a cair 0,52% para 55,06 dólares por barril.

Outra queda expressiva ocorreu na família Sonae (caiu 1,59%) e Sonae Capital (1,42%).

Do lado das subidas destaque para a EDP renováveis (+0,78%) e REN (+0,98%).

O prémio de risco da dívida portuguesa agravou-se nesta quarta-feira de Dezembro. A taxa de juro a dez anos subiu 2,6 pontos base, para 3,77%, com os investidores a manifestarem receios em relação à situação da banca na periferia do euro. Por sua vez as “bunds” alemãs caíram 2,2 pontos base, para 0,247%, elevando o diferencial para as “yields” portuguesas para 352,35 pontos base.