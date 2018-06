Lisboa em baixa numa sessão europeia que se ressente das tensões comerciais entre EUA e China

A bolsa portuguesa está a negociar em baixa, no início da semana. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, perde 0,11%, para 5.569,41 pontos, seguindo a tendência europeia.

Em Lisboa, são os títulos da EDP Renováveis (2,10%, para 8,50 euros), da Semapa (1,10%, para 22,90 euros) e dos CTT (0,73%, para 3,04 euros) que mais valorizam.

Mas a tendência de quebra é determinada pelos títulos do BCP (-1,41%, para 0,26 euros), Mota-Engil (-2,04%, para 2,88 euros) e Pharol (-2%, para 0,24 euros), que caem.

“Durante o fim de semana, notas de imprensa indicam que Trump poderá anunciar restrições ao investimento chinês nos EUA, escalando as tensões comerciais entre os dois países”, o que está a influenciar negativamente as bolsas europeias, explica Ramiro Loureiro, MTrader do Millennium bcp.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX cai 1,39%, o britânico FTSE 100 perde 0,93%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,94%, o holandês cai 1,33%, o espanhol IBEX 35 recua 1,33% e o italiano FTSE MIB tomba 1,62%.

“Na China, o Banco Central anunciou o corte do rácio de reservas aos bancos levando o yuan para mínimos de 6 meses face ao dólar. Nota ainda para a forte apreciação da lira face ao dólar após vitória de Erdogan nas eleições na Turquia. BBVA, UniCredit e Fiat-Chrysler são alguns títulos europeus mais expostos ao mercado turco”, conclui o analista de mercados.

No mercado petrolífero, o Brent perde 0,93%, para os 74,62 dólares. Já o WTI ganha 0,41%, para 68,86 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,11% face ao dólar, para 1,16 dólares.