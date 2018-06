Ligação em túnel entre Jardim da Serra e Curral das Freiras apresentada em setembro, garante Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, diz que vai apresentar em setembro o projeto de ligação em túnel entre o Jardim da Serra e o Curral das Freiras.

Para o governante esta ligação será “um compromisso que vai ser assumido integralmente” pelo executivo salientando a importância desta obra na criação de “novas oportunidades de desenvolvimento” para o Curral das Freiras e para Câmara de Lobos na “fixação de novos negócios e investimentos”.

Albuquerque disse ainda que vai avançar com a ligação da via rápida entre o Estreito e o Jardim da Serra para depois concretizar essa ligação em túnel entre Jardim da Serra e Curral das Freiras, que ficará para o próximo mandato.

O presidente do Governo Regional visitou a obra que já está concluída de consolidação do talude da Ribeira do Cidrão, avaliada em 3,3 milhões de euros, referindo que isto tem que “a segurança da pessoas e bens não tem preço” numa ocasião em que assumiu o compromisso de “continuar a fazer investimento de consolidação de escarpas e de taludes” porque “a nossa natureza e orografia obriga a isso”.