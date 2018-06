Líder Digital Europeu do Ano é portuguesa

Pela oitava vez consecutiva, a CIONET reuniu um comité de especialistas para seleccionar os vencedores entre uma selecção de 23 finalistas proeminentes de 8 países europeus, onde se inclui Portugal.

Os seguintes CIOs receberam o prémio deste ano:

• Líder Digital Europeu do Ano: Ana Cristina Neves, Directora do Departamento de Sociedade da Informação, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal;

• Inovador Digital Europeu do Ano: Stefan Würtemberger, Director Digital da RENZ GmbH, Alemanha;

• CIO Europeu do Ano, Sector Público: Jaime Sanz García, Director de Informática, Correos, Espanha;

• CIO Europeu do Ano, Responsabilidade Regional: Emiliano Sorrenti, Director de Informações, Aeroporti di Roma, Itália;

• CIO Europeu do Ano, Responsabilidade Global: Bouke Hoving, VP Executivo de Redes e TI, KPN, Holanda.

Os critérios de selecção incluíram a análise sobre o quanto os CIOs ajustaram a sua estratégia de TI para dar resposta às necessidades do seu negócio; sobre como foram bem-sucedidos na implantação de TIC e equipas relacionadas para corresponder aos requisitos do negócio e gerir com eficiência as suas prioridades.