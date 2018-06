Licenciado em Engenharia, Economia, Gestão, Contabilidade, Arquitetura ou RH? Mota-Engil procura 110 ‘trainees’

A Mota-Engil lançou a 7ª edição do seu Programa de Trainees [Start@ME], definida para integrar 110 jovens licenciados ou com mestrado, durante 1 ano, em países como Portugal, Irlanda, Peru, Brasil, México, Costa do Marfim, Uganda, Ruanda, Angola, Moçambique ou Malawi.

As candidaturas estão a decorrer e a construtora pretende incluir talentos em início de carreira nas operações do grupo, oferecendo também a oportunidade de desenvolverem carreira. “A Mota-Engil valoriza candidatos com uma atitude de dinamismo e proatividade, sólidos conhecimentos de inglês e disponibilidade para a mobilidade internacional”, refere a empresa.

No entanto, os candidatos a trainee devem ter uma licenciatura e/ou mestrado em Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia de Minas, Engenharia Geotécnica e Geoambiente, Engenharia Geológica, Engenharia do Ambiente, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Topográfica, Economia/Gestão, Contabilidade, Arquitetura ou Recursos Humanos.