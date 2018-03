Lesados do BES protestam contra Governo e associações “que não defendem todos” os clientes

Um grupo de lesados do antigo Banco Espírito Santo (BES) protesta hoje no Porto contra o Governo, que “ficou com a provisão” existente para “devolver a totalidade do investimento”, e as associações “que não defendem todos” os clientes.

A informação foi adiantada à Lusa por António Silva, um dos lesados do papel comercial vendido pelo antigo BES e dos organizadores do protesto agendado para o período entre as 11:00 e as 15:00 na Avenida dos Aliados, junto às instalações do Novo Banco e do Banco de Portugal.

“Vamos protestar contra o Governo, que no fundo foi quem ficou com a provisão que garantiam que existia para nos pagar a totalidade do investimento e contra as associações que foram criadas para defender todos os lesados e lutar pela totalidade do capital e não foi isso que aconteceu”, descreveu António Silva.