Lesados do Banif alertam para dúvidas sobre emissão do Novo Banco

A ALBOA, Associação dos Lesados do Banif, alerta os eventuais investidores para uma emissão de 400 milhões de euros de dívida subordinada do Novo Banco devido à similitude com a sua “trágica experiência”.

Em comunicado da associação, os seus responsáveis referem que “com efeito, tal como o Novo Banco, também o Banif era na altura da emissão detido pelo Estado, tendo sido nesta situação (e no pressuposto da garantia estatal) que colocou a dívida subordinada, numa operação enganosa de que resultou o descalabro de largos milhares de pequenos aforradores terem ficado sem nada do capital investido”.

No caso do Banif, com a agravante de serem, na sua esmagadora maioria, pessoas de escassos recursos que foram convencidas a transferirem as suas poupanças de uma vida inteira para as tais obrigações de dívida subordinada.