Leite de burra. ‘Startup’ açoreana reforça exportação

Asinus Atlanticus é uma startup dos Açores que está a apostar num novo nicho de mercado no setor agroalimentar que se encontra numa tendência de crescimento: o consumo humano de leite de burra liofilizado, ou seja, em pó. Esta empresa, pela mão de Marcos Couto e por ter o apoio financeiro de um acionista como a sociedade estatal de capital de risco Portugal Ventures, quer reforçar a sua vertente de exportação e, para isso, vai marcar presença na Biofach, a maior feira mundial de produtos alimentares orgânicos, que se realiza em Nuremberga, Alemanha, de 14 a 17 de fevereiro.

A Asinus Atlanticus tem sede em Angra do Heroísmo, tendo para aí levado cerca de 60 burros autóctones, protegidos por lei, da ilha Graciosa. Além de responder a um crescente consumo, que também está a alastrar a Portugal. Um projeto que une a alimentação saudável à biodiversidade e à proteção do património biológico e cultural lusitano. No nosso país, existem apenas duas quintas produtoras deste tipo, mas só a Asinus Atlanticus produz o leite de burra em pó para consumo humano. E as feiras da Biofach são uma excelente montra para reforçar as exportações da Asinus Atlanticus, uma vez que recebem todos os anos mais de 50 mil visitantes. A maioria deles com o propósito de estabelecer novas relações comerciais, dispondo para tal de uma área exibicional de cerca de 38 mil metros quadrados.

Mas o que tem o leite de burra que os outros não têm? Segundo os responsáveis da Asinus Atlanticus, que produz, transforma e comercializa este produto, o leite de burra foi reconhecido pela comunidade científica “como o mais idêntico ao leite materno humano”, sendo considerado “como um superalimento natural com propriedades nutricionais e com benefícios diretos para a saúde”.