Lei laboral: acordo de concertação social assinado hoje, mas sem CGTP

Entre as principais alterações propostas, está a extinção do banco de horas individual, a duração dos contratos a prazos limitada a dois anos, a introdução de uma taxa adicional à TSU para penalizar empresas que abusem da contratação a termo. Soma-se ainda o alargamento do período experimental para os trabalhadores à procura do primeiro emprego e para os desempregados de longa duração.

O Governo e os parceiros sociais, à exceção da CGTP, assinam nesta segunda-feira, 15 de junho, formalmente o acordo “Combater a precariedade e reduzir a segmentação laboral e promover um maior dinamismo da negociação coletiva”, na Concertação Social.

A cerimónia de assinatura do acordo sobre as alterações laborais decorrerá pelas 15:00 na sede do Conselho Económico e Social (CES) e conta com a presença com as presenças do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, e dos secretários de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, e da Segurança Social, Cláudia Joaquim.