Lava-Jato: Morte de juiz deixa em aberto futuro da investigação

A morte do juiz Teori Zavascki, à frente da mega-operação Lava-Jato, na sequência da queda de um avião ontem à tarde, em Paraty, deixou em aberto o futuro da investigação.

A Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, disse que ainda não decidiu como se irá processar a questão.

“Por enquanto a minha dor é humana, como tenho certeza que é a dor de todo brasileiro por perder um juiz como este”, lamentou Cármen Lúcia aos jornalistas à porta do seu gabinete no tribunal, citada pela Folha de São Paulo.

Existem duas opções em virtude do Regimento Interno do STF para a Presidente do STF. Ou transfere o processo para o novo juiz que integrará o tribunal para substituir Teori Zavascki ou sorteia o processo por um dos juízes que já integram o Surpremo Tribunal.

O Presidente do Brasil, Michel Temer, irá indicar “o mais rápido possível” um juiz para substituir Zavascki, disse Moreira Franco, secretário-executivo de parecerias de investimento do governo, citado pela Folha de São Paulo.

A Presidente do STF afirmou que ainda não falou com Michel Temer. “O Supremo se ressente e vai se ressentir sempre da perda de um juiz como este. Esperamos agora que o desenlace dos acontecimentos siga de maneira bem humana”, afirmou.

O jornal Globo avança que Cármen Lúcia deverá consultar os restantes colegas na próxima semana.

Até ao dia 31 de janeiro em que se defina a relatoria definitiva da Lava-Jato, a juiz tomará as decisões mais imediatas.