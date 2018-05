Kim Jong-un elogia política de Vladimir Putin

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, elogiou esta quinta-feira (31), a política do presidente da Rússia, Vladimir Putin, “para resistir à hegemonia dos Estados Unidos”, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, que o convidou para visitar o Kremlin.

“Eu aprecio muito que o presidente Putin resista à hegemonia dos Estados Unidos. Os senhores atuam com decisão e nós estamos prontos para trocar opiniões com Moscovo em relação à situação na península coreana”, disse Kim, no início de sua reunião, em Pyongyang, com o chanceler russo.

Sergey Lavrov, por sua vez, o convidou-o para visitar a Rússia, segundo mostra um vídeo publicado no canal do Youtube do Ministério das Relações Exteriores russo. “Venha o senhor para a Rússia, ficaremos felizes em vê-lo”, afirmou Lavrov.