Juventus tenta atrair Cristiano Ronaldo com salário de 120 milhões de euros

Pode ser a grande ‘bomba’ do mercado de transferências do futebol neste verão. A Juventus quer contratar Cristiano Ronaldo ao Real Madrid e o interesse do clube italiano é bastante sério. Segundo o jornal espanhol “Marca” a proposta que chegou de Turim é de um contrato de quatro anos válido até 2022, com um ordenado anual de 30 milhões de euros, num total de 120 milhões de euros.

Em Itália o “Tuttosport” refere que já existe um acordo verbal entre Cristiano Ronaldo e a ‘Vecchia Signora’.

A cláusula de mil milhões de euros que o português tem com o emblema espanhol é negociável e os italianos sabem que CR7 pode deixar Madrid por um valor bastante inferior. A Marca explica que esse acordo foi alcançado em janeiro deste ano, entre Cristiano Ronaldo e o presidente do Real, Florentino Pérez.