Justiça birmanesa mantém julgamento dos dois jornalistas da Reuters

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o juiz encarregado do caso anunciou esta manhã a decisão de iniciar o julgamento “sob a lei do segredo de Estado”.

Wa Lone, de 31 anos, e Kyaw Soe Oo, de 27, foram detidos em 12 de dezembro por terem adquirido “documentos secretos importantes” de dois polícias. Se condenados incorrem numa pena de até 14 anos de prisão.

Na investigação que efetuaram, os dois jornalistas citam aldeões budistas que terão participado com soldados no massacre de dez rohingya cativos na aldeia, em 02 de setembro de 2017. O trabalho dos jornalistas da Reuters foi baseado em testemunhos de aldeões budistas, membros das forças de segurança e familiares das vítimas.