Juiz trava decreto de Trump que impede entrada de cidadãos de sete países muçulmanos

Um juiz federal de Seattle bloqueou a ordem executiva assinada por Donald Trump há uma semana que proibia temporariamente os refugiados e nacionais de sete países de entrarem nos Estados Unidos.

A ordem de restrição temporária do juiz é um revés para o presidente, mas a Casa Branca disse ontem que acredita que a ordem executiva é “legal e apropriada” e que o Departamento de Justiça vai apresentar um recurso de emergência, segundo a Reuters.

Horas depois da decisão do juiz James Robart, de Seattle, as autoridades aduaneiras e de controlo de fronteiras informaram as companhias aéreas que poderiam transportar passageiros que tinham sido afetados pela proibição, adiantou a agência.