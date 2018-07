Juiz federal determina libertação imediata de Lula da Silva

Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, ordenou este domingo a libertação imediata do antigo Presidente do Brasil Lula da Silva, detido desde 7 de abril último, avança a imprensa brasileira.

“Cumpra-se em regime de urgência nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Policia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente”, diz uma das passagens da decisão, citada pela edição online do Globo.

A decisão surge depois de o tribunal de Porto Alegre ter aceitado o pedido de ‘habeas corpus’ interposto pelo antigo chefe de Estado brasileiro que se encontrava detido por suspeitas de corrupção passiva.