JPP lamenta proposta do PS que prolonga por 90 dias discussão do subsídio de mobilidade

A intenção do PS em querer adiar por mais 90 dias a discussão do subsídio de mobilidade na Assembleia da República mereceu, esta quinta-feira, o lamento do JPP. “O JPP considera que a proposta não tem qualquer nexo racional e que o Partido Socialista está a desrespeitar a autonomia administrativa e as aspirações tendo em vista a resolução dos problemas da mobilidade”, afirma o partido. Em causa está uma proposta do PS, apresentada na Assembleia da República, com vista a que a proposta de lei, da Assembleia Regional, baixe a comissão, sem votação, por 90 dias para uma nova apreciação. Continuar a ler De recordar que está programada para esta quinta-feira a discussão de uma proposta de lei, elaborada pela Assembleia Regional, que iria discutir, na Assembleia da República, um subsídio de mobilidade.