José Pena do Amaral deverá ser reeleito presidente da Casa da Música

O novo Conselho de Administração da Casa da Música, no Porto, foi hoje eleito, devendo o presidente cessante, José Pena do Amaral, ser reconduzido no cargo, adiantou o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

À saída do Conselho de Fundadores da Casa da Música, o governante anunciou que José Pena do Amaral, cujo mandato cessou a 31 de dezembro de 2017, depois de ter tomado posse a 15 de abril de 2015, ia ser reeleito, embora os estatutos desta entidade determinem que o presidente e os dois vice-presidentes serão escolhidos pelos elementos do conselho de administração, em reunião posterior, convocada para o efeito.

O novo Conselho de Administração para o mandato 2018-2020 é composto por António Marquez Filipe, Rita Domingues, António Lobo Xavier e José Pena do Amaral (designados por entidades privadas que fazem parte do Conselho de Fundadores), Teresa Moura e José Luís Borges Coelho (escolhidos pelo Ministério da Cultura) e Luís Osório (representante da Câmara e da Junta Metropolitana do Porto).