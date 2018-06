Jornalista, poeta, fundador do Movimento Ecológico: Afonso Cautela morre aos 85 anos

Afonso Cautela nasceu em Ferreira do Alentejo, em 1933. Professor do ensino primário e jornalista, exerceu várias atividades de emergência. No Algarve, contribuiu nos anos 1950 para a publicação dos jornais A Escola Nova e O Pintassilgo. Em Moura, Alentejo, ajudou depois a fundar o suplemento cultural Ângulo das Artes e das Letras, integrado no quinzenário A Planície, que obtém alguma reputação nos meios literários nacionais. Em 1958, lança e dirige os dois únicos números de Zero: Cadernos de Convívio, Crítica e Controvérsia.

Em 1959 abandona o ensino e muda-se para Lisboa onde a partir de 1965 se dedica ao jornalismo, profissão que exerceu até à reforma, depois de ter passado pelos jornais República (de 1965 a 1968), O Século (de 1972 a 1977) e A Capital (de 1982 a 1996), entre outros. Na Capital assinou durante anos a Crónica do Planeta Terra, dedicada às questões ecológicas e do consumo.

Como poeta, publicou no início dos anos sessenta dois livros: Espaço Mortal, em 1960, e O Nariz, em 1961. Nas Edições Sempre-em-Pé, em 2011, saiu um terceiro, intitulado Campa Rasa e Outros Poemas.