Jorge Mendes chamado de urgência a Madrid para tratar dossier ‘Cristiano Ronaldo’

Objetivo: tratar da transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus o mais rápido possível. Escreve a “Marca” que o presidente do Real Madrid chamou Jorge Mendes com a máxima urgência para uma reunião que deverá definir a transferência de Cristiano para o campeão italiano.

A “Marca” indica que o encontro deve ter lugar hoje mesmo ou amanhã, mais tardar. Reunião de emergência, expressamente solicitada por Florentino Pérez, nasce de todo o fluxo mediático que está a ser originado pela possível transferência saída de Cristiano do Real Madrid e como, de acordo com a imprensa, o presidente do Real Madrid tem contribuído para o desejo do português em abandonar os ‘merengues’.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem sido nos últimos dias associado à Juventus, equipa com a qual o português deverá firmar um contrato de quatro anos. O Real Madrid deverá receber perto de 100 milhões de euros pela transferência.