Jorge Costa: “Manuel Pinho deve importantes explicações, mas não é o único”

O Bloco de Esquerda (BE) quer inquirir José Sócrates, antigo primeiro-ministro, e Ricardo Salgado, ex-presidente do GES, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, a qual vai analisar os contratos inerentes aos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), a par de outras formas de “rendas excessivas”.

Nesse sentido, o BE já entregou na Assembleia da República uma lista de entidades a ouvir, documentos a consultar e nomes a convocar. Além de Sócrates e Salgado, os bloquistas pretendem chamar todos os ex-primeiros-ministros desde o Governo de José Manuel Durão Barroso (2002-2004).