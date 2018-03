John Bolton, o novo conselheiro de Trump defende ataque nuclear à Coreia do Norte

Desde que Donalde Trump chegou à Casa Branca, em janeiro de 2017, que o conselheiro para a segurança nacional dos Estados Unidos tem mudado com relativa regularidade, lembrando o “jogo das cadeiras”. O terceiro conselheiro é John Bolton, um conservador, de 69 de idade, que defende uma posição dura – até belicista – face à Coreia do Norte e Irão.

Bolton, antigo embaixador dos EUA na ONU, na era de George W. Bush, sucede ao general H.R. McMaster, que por sua vez já tinha substituído Michael Flynn depois de apenas um mês no cargo.

A nomeação de John Bolton foi anunciada na quinta-feira, 22, por Trump via Twitter e poderá causar algum desconforto em vésperas de uma cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018