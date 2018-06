Jogar videojogos ou ser desportista profissional: o que é mais lucrativo?

Os videogamers (jogadores de jogos eletrónicos) é uma moda que veio para ficar e torna-se a cada dia que passa mais financeiramente lucrativa do que ser atleta profissional. Nos últimos dez anos os eventos de eSports (desportos eletrónicos) têm-se sobreposto em alguns casos ao desporto profissional, não só a nível financeiro, mas também televisivo e publicitário.

Por exemplo, durante esta semana dezenas de jogadores profissionais de eSports vão participar em Toronto, no Canadá, num torneio onde vão competir em diferentes jogos, cujos prémios podem chegar perto dos 900 euros, uma quantia mínima quando comparado com os 17 milhões de euros distribuídos pelos jogadores do vídeojogo Dota 2, onde vários “lutadores” competem numa arena de batalha virtual.

A nível televisivo, a transmissão deste género de eventos tem vindo a aumentar cada vez mais e o melhor exemplo vem da China, quando a transmissão da final do torneio do videojogo “League of Legends” (outra luta numa arena de batalha virtual), teve uma audiência de 36 milhões de espectadores, mais cinco milhões que a final da NBA, entre os Golden State Warriors e os Cleveland Cavaliers.