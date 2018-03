João Vasconcelos: “Só há um hotel em Lisboa preparado para pequenos-almoços para chineses”

Como surgiu esta iniciativa do turismo de qualidade?

Esta iniciativa nasce de um evento que ocorreu em Madrid já várias vezes. É dedicado aos turistas que mais despesas efetuam nos países para onde se deslocam. Queremos saber quem são, o que procuram, analisar as estatísticas. Por exemplo, segundo as estatísticas das operadoras de cartões de crédito, percebe-se que os turistas que mais gastam em Portugal são os de fora da União Europeia.

Que turistas são esses?

São os turistas chineses, americanos e angolanos, por exemplo. São um tipo de turistas que fazem férias em Portugal muito mais movidos pelo comércio, pelas compras, pela gastronomia, pelos vinhos. Queremos saber o que é que move estes turistas e como é que os podemos atrair ainda mais. Este é o primeiro evento do género em Portugal. Queremos com isto aumentar o número de turistas que mais valorizam o nosso património, a nossa gastronomia, os que, na prática, mais investem no nosso País.

E o que precisamos de fazer nesse domínio?

Temos de perceber que ainda há uma caminho a percorrer. Uma noite num quarto de um hotel de cinco estrelas em Lisboa ou no Porto ainda está bastante mais baixo que em outras cidades europeias. Este não é um caminho só dos privados, também é do sector público, que tem já feito desenvolvimentos, com a questão dos vistos e também ao nível do regime fiscal. Vamos tentar perceber quais são os turistas que queremos.

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.