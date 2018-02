Jerónimo Martins: resultados líquidos caíram 35% em 2017, para 385 milhões

Os resultados líquidos consolidados do grupo Jerónimo Martins caíram 35% no ano passado, face a 2016, para 385 milhões de euros, penalizados pelo efeito da venda da Monterroio, em 2016. Numa base comparável, este valor representaria um crescimento de 6,7%.

Em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins informa que as vendas consolidadas aumentaram 11,3%, para 16.276 milhões de euros, embalados pelo desempenho da cadeia polaca de retalho alimentar Biedronka, que vendeu mais 10,4%, chegando aos 11.075 milhões de euros.

O peso da retalhista polaca nas contas do grupo português aumentou 1,1 pontos percentuais.

Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) subiram 7%, para 992 milhões de euros.

A empresa salienta que “este desempenho foi atingido num ano de investimento relevante na Colômbia e também nas propostas de valor da Biedronka e do Pingo Doce”.

Excluindo o impacto da Ara e da Hebe – cadeias de retalho que ainda estão numa fase de investimento intensivo –, o EBITDA registou um aumento de 9,7%. A Margem EBITDA do grupo caiu 0,2 pontos percentuais, para 5,7%.

Excluindo o impacto da Ara e da Hebe – cadeias de retalho que ainda estão numa fase de investimento intensivo –, o EBITDA aumentou 9% e a margem progrediu 0,5 pontos percentuais, para 6,4%.

Em Portugal, as vendas da cadeia de retalho Pingo Doce cresceram 3,1%, para 3.667 milhões de euros, enquanto as do grossista Recheio aumentaram 7,2%, para 942 milhões de euros.