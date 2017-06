Jerónimo de Sousa: PCP não vai ser “peninha no chapéu” do governo socialista

O secretário-geral do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou que não iria integrar um governo socialista e justificou que a ‘geringonça’ resulta de um período político particular no país. Em entrevista à Antena 1, o governante referiu ainda que o PCP e o PC são “adversários recíprocos” nas próximas eleições autárquicas.

“Não iríamos integrar nenhum governo do PS. (…) Este caminho conjunto resultou de uma conjuntura muito concreta, que eu acho que não repetível”, refere o dirigente comunista à rádio, acrescentando que acredita na convicção de António Costa quando propõe um cenário de maioria absoluta com PCP e Bloco de Esquerda (BE).

Jerónimo de Sousa adianta que a afirmação é bem intencionada, mas o problema que reside é o de o resultado do PS maioritário não ter sido “nada brilhante”. “Aquilo que nós faríamos era continuar, através da nossa ação institucional, procurar continuar a lutar para melhorar as condições. Ninguém pense que o PCP poderia funcionar como peninha no chapéu”, sugere o responsável do PCP.