Jeremy Corbyn fecha as portas a um novo referendo ao Brexit

O secretário-sombra para a Irlanda do Norte do Partido Trabalhista inglês, Owen Smith, foi demitido pelo líder Jeremy Corbyn feira após romper com a política oficial do partido ao pedir um referendo sobre o acordo final para o Brexit.

Smith, que desafiou Corbyn para a liderança do partido em 2016, escreveu um artigo “The Guardian” pedindo ao seu partido para reabrir a questão de saber se o Brexit é o certo para a Grã-Bretanha.

Segundo avança o próprio jornal, Corbyn terá tomado a decisão com base no argumento de que Smith havia repetidamente estado contra a linha do partido nesta matéria. O l+ider dos Trabalhistas sofreu, aliás, várias rebeliões sobre a questão, o que demonstra até que ponto o Brexit é de facto uma questão fraturante na sociedade britânica.