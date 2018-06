JE atinge liderança e passa a ser a publicação de economia mais lida em Portugal

A edição semanal do Jornal Económico já é a publicação económica mais lida em Portugal. Segundo os dados da primeira vaga do Bareme Imprensa em 2018, hoje divulgados pela Marktest, a edição impressa do Jornal Económico tem agora uma audiência média de 2,1%, ou 179 mil leitores por edição, contra os 160 mil (1,9%) do anterior líder, o “Jornal de Negócios”.

Há um ano, o “Negócios” tinha uma audiência de 2,2%, enquanto o Jornal Económico se ficava pelos 1,9%. No mesmo período, a revista “Exame” passou de 2,3% para 1,9%, estando agora empatada com o “Negócios”.

Na imprensa generalista, o “Correio da Manhã” mantém-se na liderança, com 11,3%, uma descida de 0,5 pontos percentuais face à audiência registada na vaga de Junho de 2017. Por sua vez, o Jornal de Notícias passou de 9,4% para 10%, enquanto o semanário “Expresso” tem agora uma audiência de 4,9%, caindo face aos 5,7% registados em junho do ano passado.