Jardim rejeita China e renova até 2020

“Sinto-me parte do Mónaco e do principado…”, disse o técnico madeirense, de 42 anos, que chegou ao clube gaulês em 2014.

Leonardo Jardim revelou que a “confiança” que o clube e seus dirigentes sempre depositaram em si foi “essencial” para o sucesso do projeto.

“Estou muito feliz por continuar o trabalho aqui. Estas três épocas foram excecionais, coroadas com o título de campeões de França em maio. Vamos trabalhar com a ambição de continuar este projeto e fazer crescer o clube com a mesma paixão que nos move desde o início. Estou confiante de que o futuro será muito emocionante no Mónaco”, disse Jardim.